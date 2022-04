Ottfried Fischer und Herr Parkinson: Wie geht es ihm heute?

Die typische "Lebenslinien"-Gangart: Per aspera ad astra, durch das Raue zu den Sternen, also etwa von der mühseligen Arbeit auf dem Bauernhof zum Großstadtkünstler, so etwas fehlt in diesem Falle. Zwar hätte der Vater, übrigens aus Westfalen, den Ottfried gerne als Juristen gesehen, doch dessen Leidenschaft war das Kabarett. Schon auf dem Internat in Fürstenzell – "Ich war gerne auf dem Internat!" – gab's zu Nikolaus viel Spaß. Julius, der Freund von damals, rückt den Ottfried geschickt ins rechte Licht, wenn er dessen Sportuntauglichkeit (aus Gründen der Wohlbeleibtheit) dessen Begabung zum Spaßmacher entgegensetzt.