Bauer sucht Fraur 2022: RTL stellt die neuen Bauern vor

Der Terminkalender von Landwirten ist rappelvoll. Gerade im Frühjahr, wenn ausgesät werden muss, bleibt kaum ein Moment, um an Romantik zu denken. Wie gut, dass zumindest Inka Bause und RTL das Liebesglück bindungswilliger Schollenbewohner nicht aus dem Blick verlieren. In der RTL-Ostermontagsendung "Bauer sucht Frau – Die neuen Bauern" stellt Bause die Herzbuben und -damen vor, die sich in der 18. Staffel des Klassikers "unter die Haube" bringen lassen wollen.

Für Fans ist die Vorstellungsrunde immer ein Moment der Vorfreude: Erst im Herbst geht es dann in den neuen "Bauer sucht Frau"-Folgen mehr oder weniger "ans Eingemachte". Wer noch weitreichenderes Interesse an der beliebten Sendereihe hat – zuletzt hatte sich in Pandemie-Zeiten die "Raus aufs Land"-Sehnsüchte vor allem bei vielen Großstädtern enorm gesteigert -, kann in der traditionellen Oster-Sonderausgabe ganz besonders genau hinsehen: Inka Bause öffnet auch den "Bewerberreigen".