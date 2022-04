Carolin Kebekus zu Gast bei "Wer weiß denn sowas XXL"

Start der ersten Battles

Große Emotionen bei "The Voice Kids": "Muss mich kurz beruhigen"

Am Freitagabend bekamen bei "The Voice Kids" die letzten Talente die Chance, an den Blind Audition teilzunehmen. Danach ging es direkt in die Battles der Sat.1-Show. Bei einem Auftritt rollten die Tränen im Überfluss. "Tut mir leid, ich muss mich kurz beruhigen", erklärte die überwältigte Lena Meyer-Landrut.

