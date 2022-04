Maria Theresia. 5. Teil der Reihe auf ARTE

Ihren Rang als Politikerin musste sie sich in den ersten beiden Teilen ebenso hart erkämpfen, wie ihre Emanzipation als Frau. In Teil drei und vier stand sie als ungarische Königin vor großen politischen Herausforderungen. Mit dem fünften und abschließenden "Maria Theresia"-Film, der den Lebensabend der Monarchin zeigt, endet die opulente Reihe von Regisseur Robert Dornhelm. Die fünffache Romy-Preisträgerin Ursula Strauss verkörpert Maria Theresia in den letzten zwanzig Jahren ihres Lebens – in denen sie weder als Herrscherin noch als Mutter zu Kompromissen bereit ist. ARTE zeigt das Historiendrama als Erstausstrahlung.