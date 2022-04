"Terra X" an Karfreitag: Tierkinder in der Serengeti

Der erste Teil der "Terra X"-Reihe "Serengeti" heftet sich an die Pfoten des tierischen Nachwuchs' in der Savanne. Der lebt ziemlich gefährlich.

Sie ist ein Fenster in die Vergangenheit: Nirgendwo sonst lässt sich die einstige Artenvielfalt Afrikas noch so deutlich nachvollziehen wie in der Serengeti. Der britische Filmemacher John Downer fängt die Schönheit eben jener tansanischen Savanne bereits seit 2019 in der Dokumentationsreihe "Serengeti" im Auftrag der BBC ein. Aus dem Material entstand nun eine dreiteilige deutsche Dokumentationsreihe, die nach ihrer Erstausstrahlung am Samstag, 9. April bei ARTE nun erneut im Rahmen von "Terra X" im ZDF zu sehen ist.