Praxis mit Meerblick – Schwesterherz:

Weil aber so ein Unterhaltungsfilm am Freitagabend kein Psychiatrie-Lehrbuch ist und Nora Kaminski bekanntlich eine umsichtige Multitasking-Frau, darf binnen 90 Minuten ein Happyend erwartet werden. Die Rügen-Äztin hat daneben sogar noch Zeit, um einem in schwere Not geratenen Paketausfahrer (Oliver Bröcker) aus der Patsche zu helfen. Was allerdings insgesamt Kummer macht, ist die allseitige Zufriedenheit, die sich auf Rügen auszubreiten droht. Es fehlt neuerdings vermehrt an Ecken und Kanten, wie man sie vom Beginn der Serie her kennt. Droht Gewöhnung – oder etwa gar ein Serienende? Das wäre schade, denn Tanja Wedhorn und ihre Mitspieler verstehen es, auch aus trivialen Medical-Plots leuchtende Funken zu schlagen.