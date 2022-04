"Die Passion": Das Netz schämt sich fremd – und feiert ein Fest

Die Passionsgeschichte Jesu Christi – nachgestellt mit deutschen Casting-, Schlager und Soapstars in der Essener Innenstadt und "erzählt" von Bibelmaster Thomas Gottschalk ... Dass "Die Passion" ein in der deutschen TV-Unterhaltung beispielloses Projekt sein würde, vergaß RTL im Vorlauf auf das wegen der Corona-Pandemie schon einmal verschobene Oster-Event nicht zu erwähnen.

Den Eindruck gewannen dann auch offenbar viele Zuschauerinnen und Zuschauer der gut zweistündigen Live-Sendestrecke am Mittwochabend. Wohlwollen war damit aber weniger verbunden. "Was ne Woche für Twitter!! #DiePassion", twitterte der Profifußballer Mats Hummels, der selbst in den vergangenen Tagen in den Twitter-Trends aufgetaucht war. Der Nachhall auf "Die Passion" stellte indes alles in den Schatten.