"Der Kaiser": Sky verfilmt das Leben von Franz Beckenbauer

Er gilt als die Lichtgestalt des deutschen Fußballs schlechthin: Kaum jemand prägte die Sportart hierzulande so nachhaltig wie Franz Beckenbauer – und das als Spieler, Trainer und Funktionär. Sky nimmt sich des bewegten Lebens des heute 76-Jährigen nun im Biopic "Der Kaiser" an, dessen Dreharbeiten kürzlich begonnen haben. Die Hauptrolle in dem von der Bavaria Fiction im Auftrag von Sky Studios produzierten Films übernimmt Klaus Steinbacher ("Das Boot", "Oktoberfest 1900"). Ein erstes Bild zeigt den 28-jährigen Schauspieler bereits als "Kaiser Franz".