Tessa Bergmeier bei "Kampf der Realitystars": Ihr Mittelfinger machte sie berühmt

2009 geht Tessa Bergmeier als "Oberzicke" in die GNTM-Geschichte ein. Auch nach der Castingshow-Teilnahme tritt das Model in dem ein oder anderen Reality-Format in Erscheinung und hinterlässt bei vielen Zuschauern bleibenden Eindruck. Nun versucht Tessa Bergmeier ihr Glück in der dritten "Kampf der Realitystars"-Staffel.

Steckbrief von Tessa Bergmeier Geburtsdatum: 04. August 1989

Geburtsort: Überlingen

Beruf: Model, Realitystar

Familienstand: liiert, 2 Kinder Tessa Leonie Bergmeier wird am 4. August 1989 in Überlingen in Baden-Württemberg geboren und wächst in Owingen auf. Bereits mit 13 Jahren fällt die hübsche Brünette auf und wird auf der Straße angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, als Model zu arbeiten. Nach ihrem Hauptschulabschluss 2006 nimmt die 1,80 Meter große Tessa an zahlreichen Model-Wettbewerben teil, darunter der "Young Faces Model Contest" in Köln oder die "It Girl Wahl" von Michael Ammer, die Tessa für sich entscheiden kann. 2007 unterschreibt sie einen Vertag bei "Look Model Management" in Wien, arbeitet für Wella und shootet für die italienische Vogue und die italienische Cosmopolitan. 2008 schnuppert Tessa dann erste TV-Luft, als sie in einem Beitrag für das Boulevardmagazin "Taff" auf Prosieben und als Party-Coach bei der RTL-Doku "Mitten im Leben" zu sehen ist.

Wirklich bekannt wird die damals 19-Jährige allerdings erst durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Germanys next Topmodel" im Jahr 2009. Obwohl sie "nur" den 14. Platz belegen kann, bleibt sie in den Köpfen der Zuschauer hängen und geht sogar in die Geschichte der Model-Casting-Show ein. Denn Tessa bringt Drama in die Show. "Ich bin einfach geil und hab Power und so", sagt die damals 19-jährige in über sich selbst und ist regelrecht enttäuscht darüber, dass in ihren Augen so gar keine Konkurrenz für sie dabei ist. Dementsprechend respektlos zeigt sie sich gegenüber ihren Mitstreiterinnen, um zu gewinnen sind ihr "alle Mittelchen recht".

Nach dem Mittelfinger-Skandal folgte der Bratpfannen-Eklat Die Respektlosigkeit konzentriert sich aber nicht nur auf ihre Konkurrenz. Nach einer schlechten Bewertung der Jury und diversen Heulattacken zuvor, reagiert Tessa, indem sie – wie Jurymitglied Peyman Amin damals formuliert – "den Dicken" in die Kamera hält. Die Jury rund um Heidi Klum findet den Mittelfinger-Eklat gar nicht lustig, für Tessa geht es danach bei GNTM nicht mehr weiter. Immerhin geht sie mit dem kleinen Ausraster in die Casting-Geschichte ein und es soll nicht ihr letzter TV-Auftritt bleiben.

Eine bessere Figur macht sie zunächst trotzdem nicht. Bei der Reality-TV-Show "Die Model-WG" auf ProSieben scheidet sie ebenfalls aus, nachdem sie im Streit mit einer Bratpfanne auf Sarah Knappik losgegangen war. Bei dem ProSieben-Format "Die Alm" belegt sie den siebten Platz. Beim großen Promiboxen können sich Tessas Aggressionen endlich bezahlt machen. Das Duell gegen Nadja ab del Farrag gewinnt sie bereits in der dritten Runde, weil "Naddel" aufgibt. Nach Tessas Aussagen wie "Ich würde selbst dem Papst ins Gesicht schlagen" hatten sich die Zuschauer wohl auch keine große Chancen für ihre Gegnerin ausgerechnet.

Tessa hat zwei Töchter Heute ist Tessa 32 Jahre alt und Mama einer kleinen Patchwork-Familie. Sie lebt mit ihrem Freund, der auch Vater ihrer jüngeren Tochter ist, zusammen in Hamburg. Komplett macht die Familie ihre erste Tochter, die aus einer früheren Beziehung entstanden ist. Öffentlich zeigt Tessa ihre Liebsten ungern, weshalb auch nicht viel über ihren Partner bekannt ist.