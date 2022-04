Stephanie Stumph ist schwanger: Den Vater lernte sie im Krankenhaus kennen

Schauspielerin Stephanie Stumph wird zum ersten Mal Mutter. Das hat sie nun bestätigt – und auch ein bisschen was über den Vater des Kindes erzählt.

Die Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph (37) erwartet ein Kind. Entsprechende Gerüchte kursierten schon seit Tagen durch die Medien. Jetzt bestätigte Stumph ihre Schwangerschaft gegenüber "Bunte" . Sie sei bereits im neunten Monat: "Es ist ein absolutes Wunschkind." Auch über den Vater ihres ersten Kindes, ein plastischer und rekonstruktiver Chirurg aus München, spricht Stumph. Sie habe in ihrem Florian (38) nach fünf Jahren Single ihren Wunschpartner gefunden.

Kennengelernt hätten sich die beiden an ihrem letzten Drehtag bei der Krimireihe "Der Alte". Sie habe sich den Ringfinger gebrochen und musste ins Krankenhaus. Dort habe sie den Mann kennengelernt, von dem sie schon in der Notaufnahme wusste: "Der ist es!" Nach der Operation sei sie nach Hause gefahren und habe ihre Freunde und ihre Familie informiert, dass diese schon mal die Hochzeitseinladungen verschicken könnten. "Das klingt kitschig, war aber genau so."