Günther Jauch gegen Hans Sigl: Bergdoktor-Star zu gut für den Quizmaster

Zur Revanche des letzte Woche verlorenen Quizduells gegen Hans Sigl erscheint Günther Jauch mit einem starken Team und großem Selbstbewusstsein. Fast hätte es gereicht. Jauch gewinnt das Duell – Sigl den Platz an der "Wall of Fame".

Günther Jauch hatte eine schwere Woche hinter sich, wie er zu Beginn der Sendung Moderator Oliver Pocher gesteht. Die Niederlage von letzter Woche gegen "Bergdoktor"-Star Hans Sigl sitzt tief. Am Montagabend, bei "Jauch gegen Sigl – Die Revanche" will der Quizmaster seinen Ruf wieder herstellen und bringt prominente Unterstützung mit. Schauspielerin Sophia Thomalla, Multitalent Wigald Boning, Sängerin Patricia Kelly und Comedian Torsten Sträter kämpfen an Jauchs Seite.