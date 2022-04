Mord an der Tankstelle: ARD-Doku über den erschütternden Fall und seine Folgen

Die Pandemie vertiefte die ideologischen Gräben in unserer Gesellschaft weiter – so lautet eine oft vernommene Zeitdiagnose. Und tatsächlich scheint sich im Zuge der Corona-Proteste manch zuvor unauffälliger Bürger radikalisiert zu haben. Eine Zäsur erlebte diese Entwicklung, die zuvor vor allem auf Demonstrationen sowie in Online-Gruppen und -Foren deutlich wurde, aber im September 2021: Erstmals hierzulande tötete ein Mensch jemanden mutmaßlich aus Frust über die Hygienevorschriften. Mario N., der sich im Dunstkreis der Corona-Leugner bewegte, erschoss an einer Tankstelle in der rheinland-pfälzischen Provinz einen Mitarbeiter, weil dieser ihn zum Maskentragen aufforderte. Die "Story im Ersten: Mord an der Tankstelle" spürt nun den Hintergründen und Folgen der Tat nach.