Lebenslieder: Conchita Wurst eröffnet die zweite Staffel

Max Mutzke empfängt zum Auftakt der neuen Staffel Conchita Wurst als Gast. Die ESC-Siegerin von 2014 berichtet von ihrer Jugend in der Steiermark, ihrem Kampf gegen Homophobie und natürlich ihren Triumph in Kopenhagen.

Die Gemeinde Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammergut hat etwa 5.000 Einwohner. Ein Ort, von dem man erwarten würde, dass ein Junge mit Mädchenkleidern auffällt. Viele Jahre später Thomas Neuwirth aus der alpenländischen Provinz als Kunstfigur Conchita Wurst in Kopenhagen auf einer riesigen Bühne: Mit dem Stück "Rise Like A Phoenix" holt Conchita im Jahr 2014 den Sieg für Österreich beim Eurovision Song Contest.

Zum Start der neuen Staffel "Lebenslieder" ist Conchita bei Max Mutzke zu Gast und berichtet in der Musik-Talkshow im Ersten unter anderem vom Aufwachsen auf dem Land und dem großen Triumph in Dänemarks Hauptstadt. Welchen Einfluss hatte der ESC-Erfolg auf Conchita Wurst, und was ist dem 33-jährigen Sänger und Travestiekünstler Neuwirth sonst im Leben wichtig? Ein Lied prägte das weitere Leben der Conchita Wurst ganz besonders: Der Bond-Titelsong "Goldfinger". Nur folgerichtig, dass die "Queen of Austria" – dieser Spitzname wurde rund um ihren ESC-Sieg populär – den Hit gemeinsam mit Gastgeber Mutzke performt.