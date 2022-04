The Voice Kids 2022: Bei diesem Talent wollte Michi Beck den Ausweis sehen

Von hohen, glasklaren Tönen bis zu erstaunlich tiefen Stimmen - die sechste Blind Audition bei "The Voice Kids" hatte einiges zu bieten. Bei dem 15-jährigen Talent Benjamin konnten die "The Voice Kids"-Juroren kaum ihren Ohren trauen. Diese markante Stimme soll einem Kind gehören? "Erstmal Ausweiskontrolle", forderte Michi Beck als Altersbeweis.

Die 12-jährige Lilli hatte sich mit der Teilnahme an der Sat.1-Show einen großen Traum erfüllt. Die junge Sängerin suchte sich den Titel "Only Hope" von Mandy Moore aus und ergatterte damit vier Buzzer. Der übliche Wettstreit unter den Coaches um das Talent entbrannte. Das Rennen machte das Team der "Fantastischen Vier". Für Wincent Weiss gab es dagegen eine eiskalte Abfuhr von Lilli. "Ich bin traurig", schluchzte der Popsänger, der die 12-Jährige gerne in seinem Team gehabt hätte. "Es tut mir leid, aber die Fantas sind viel cooler als du!", schmetterte das Talent Wincent Weiss entgegen. Das hatte gesessen.

Der "neue Ed Sheeran" bei "The Voice Kids" entdeckt? Wird Paul der neue Ed Sheeran werden? Michi Beck zog jedenfalls den Vergleich zwischen dem 13-jährigen Österreicher und dem rothaarigen Superstar. Den Jungen mit der Gitarre und der besonderen Stimme hätten alle "The Voice Kids"-Coaches gerne in ihrem Team gehabt. Dann setzte Paul noch einen drauf und präsentierte einen selbstgeschriebenen Song, der das ganze Publikum berührte. "Ich habe ein Mädchen im Urlaub kennengelernt, ich habe mich in sie verliebt und dann den Song darüber geschrieben", so der Österreicher. Große Freude dann beim Team Fanta, Paul entschied sich für die Rap-Urgesteine. Enttäuschung dafür bei Lena Meyer-Landrut. "Das ärgert mich sehr, weil der kommt ins Finale", war sich die 30-Jährige sicher.

David aus Bayern erstaunt mit "engelsgleicher Stimme" Für einen besonderen Auftritt in der Sat.1-Show sorgte David aus Bayern, der sein zweites Talent neben dem Singen gleich mit präsentierte - das Bauchreden mit Stoffpuppe Heidi. Doch David hatte noch mehr drauf und erstaunte die "The Voice Kids"-Coaches mit einer überraschend hellen und glasklaren Stimme. Dafür suchte sich der 12-Jährige ein besonders schwieriges Lied aus und sag "A Whole New World" aus Disney's "Aladdin". "Engelsgleiche Stimme", war Wincent Weiss begeistert. Selbstverständlich hatte der junge Musiker die freie Wahl bei der Team-Suche. Dieses Mal hatte Alvaro Soler die Nase vorne.