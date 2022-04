Wegen Gwen Stefani hätte es Hollywood-Paar fast nicht gegeben

Stefani, die in "Aviator" (2004) unter anderem mit Leonardo DiCaprio (47) vor der Kamera stand, scherzte in der Show von DeGeneres auch darüber, dass "Mr. & Mrs. Smith" wohl eine "andere Geschichte" gewesen wäre, wenn sie mit Brad Pitt (58) als Jane und John Smith darin zu sehen gewesen wäre. In der Action-Liebeskomödie spielten Brad Pitt und Angelina Jolie ein Ehepaar in einer typisch amerikanischen Vorstadtidylle. Doch der äußere Schein war nur ein Trugbild, denn beide sind in Wahrheit Auftragsmörder für unterschiedliche Organisationen.