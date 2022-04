Praxis mit Meerblick – Was wirklich zählt: Kritik zum ARD-Film

Über den Titel der 14. "Praxis mit Meerblick"-Folge (Regie: Jan Ruzicka) braucht nicht weiter gerätselt zu werden. "Was wirklich zählt", das weiß die Rügener "Ärztin ohne Doktortitel" allemal. Im Weißkittel gekleidet, das Herz am rechten Fleck und überhaupt nicht auf den Mund gefallen, steht sie ihre Frau und lässt sich auch privat nicht unterkriegen. Kaum wurde sie nach einem Unfall aus dem Krankenhaus entlassen, macht sich Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) um ein 16-jähriges Mädchen Sorgen, das im Hochzeitskleid der Schwester am Strand von Rügen von ihrem Liebsten träumt. Doch wo kommt der Husten her, der das Mädchen quält?