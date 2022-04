Erkan und Stefan - Was wurde aus dem kultigen Comedy-Duo?

Trainingsanzüge, Bling-Bling-Kette und "voll krasse" Sprüche - so begeisterte das Comedy-Duo "Erkan und Stefan" Ende der 90er Jahre und in den frühen 2000ern seine Fans. Hinter den Kult-Prolls mit ihrem Sprachmix aus bayerischem Dialekt und türkischem Jugend-Jargon stecken John Friedmann und Florian Simbeck. Nach ausverkauften Shows, eigener TV-Sendung und Filmen verschwanden die beiden irgendwann ganz von der Bildfläche. Was haben Erkan und Stefan die ganze Zeit gemacht und was ist aus ihnen geworden?

Ohne Erkan und Stefan hätte die Welt wohl auf Worterfindungen wie "brontal" und das "Dönertier" verzichten müssen. Gut das John Friedmann alias Erkan Maria Moosleitner, auf Florian Simbeck traf, der zu Stefan Lust wurde. Die Inspiration für die Kunstfiguren kam ihnen bei einem Studentenjob am Band einer Autofirma in den 90ern. Es folgten kleinere Auftritte in Clubs und Bars. Ohne Bezahlung durfte das Duo mit ihrer Nummer dann 1995 bei einem Münchner Radiosender auf Sendung gehen, danach ging ihre Karriere so richtig steil. Nach ausverkauften Live-Shows kam 2000 ihr Film "Erkan und Stefan" in die Kinos, zwei Jahre später folgte mit "headnut.tv" eine eigene Sendung auf ProSieben. Die Fortsetzung ihres Kinofilmes spielte schon etwas weniger Geld in die Kassen. Der dritte Film" Erkan und Stefan: Der Tod kommt krass" aus dem Jahr 2005 floppte total und es wurde still um die Komiker. 2007 war dann offiziell Schluss.

Was geschah bei Erkan und Stefan nach der Trennung? Nach dem Aus des Kult-Duos habe sich John Friedmann und Florian Simbeck nicht nur optisch stark verändert. John Friedmann packte seine Erkan-Kette und die Wollmütze ein und widmete sich der seriösen Schauspielerei und dem Roman-Schreiben. Das "Asi-Image" loszuwerden, war für den studierten Architekten nicht einfach. Der gebürtige Hesse spielte in einigen TV-Produktionen wie bei "Hubert mit Staller" mit und war im Holocaust-Drama "Wunderkinder" im Kino zu sehen. 2012 erschien der erste von zwei Romanen mit dem Titel "Flaschendrehen Furioso". "Ich habe bewusst kein Schenkelklopfer-Buch geschrieben, denn sonst wäre ich ja wieder da, wo ich seit zehn Jahren versuche wegzukommen”, so der damals 40-jährige.

Florian Simbeck übernahm ebenfalls einige TV-Rollen, stand mit seinem Comedy-Programm weiter auf der Bühne. Doch den Juristen zog es zudem auch in die Politik. Simbeck ist SPD-Mitglied und ließ sich zur Bundestagswahl 2013 als Kandidat im Wahlkreis Freising aufstelle, unterlag aber seinem CSU-Kontrahenten. Nach dem Aus von "Erkan und Stefan" blieben die beiden zwar regelmäßig in Kontakt, brauchten aber eine Pause voneinander.

Im Privatleben von John Friedmann und Florian Simbeck hat sich ebenfalls viel getan. Friedmann heiratete die Sky-Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus. Florian Simbeck ist mit der US-Amerikanerin Stephanie Simbeck verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder. Da der letzte Film von Erkan und Stefan so kolossal floppte, musste Simbeck 2010 Privatinsolvenz anmelden.

Das Überraschungs-Comeback von Erkan und Stefan Nach mehr als zehn Jahren ohne Erkan und Stefan gab es 2018 das Überraschungs-Comeback in der SAT.1-Show "Luke! Die 2000er und ich". "Unser Style in dieser immer krasseren Welt hat gefehlt" erklärte Erkan die Reunion im Interview mit "Spiegel". Im September 2019 ging es dann auf Tournee, bis die Corona-Pandemie weitere Live-Auftritte unmöglich machte. Seitdem sind die Komiker auf ihrem eigenen Kanal bei dem Streaming-Anbieter Twitch zu sehen. 43.900 Fans folgen den beiden auf der Plattform, auf der Erkan und Stefan mit ihren Fans täglich chatten, gamen, chillen und lachen. Das Duo ist sich dabei absolut treu geblieben. Doch sind Typen wie Erkan und Stefan mit ihren Proll-Witzen heute noch aktuell? "Die Kids reden heute noch genauso: 'Wallah, isch schwör, Alter'. Das sagen die die ganze Zeit", ist sich Stefan sicher, der 2021 seinen 50sten Geburtstag feierte.

Erkan und Stefan wehren sich gegen Kritik Die Spaßmacher haben immer wieder mit viel Kritik zu kämpfen. Häufig wird ihnen vorgeworfen, sich über Minderheiten lustig zu machen. Weder John Friedmann noch Forian Simbeck haben einen Migrationshintergrund oder kommen aus der Unterschicht.