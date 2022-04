Die Paten von St. Pauli: ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen

Sie ist eine der bekanntesten Amüsiermeilen der Welt: Die Reeperbahn im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist seit etlichen Jahrzehnten die Anlaufstelle Nummer eins für all jene, die Zerstreuung suchen. Die dreiteilige Dokumentationsreihe "Die Paten von St. Pauli" wirft nun einen Blick hinter die Kulissen und offenbart eine Parallelwelt, in der viele Kiezgrößen Karriere machten, ehe das Viertel in einen Strudel aus Gewalt gerissen wurde. ARTE zeigt alle drei Filme an einem Stück.