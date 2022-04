2. Bridgerton-Staffel hat schon Rekorde gebrochen

Ob Lord Bridgerton dabei wie seine Schwester Daphne (Phoebe Dynevor, 26) in der ersten Staffel die große Liebe findet, interessiert die Zuschauerinnen und Zuschauer offenbar sehr. Neue Zahlen zeigen, dass die Serie in einer Woche über 250 Millionen Stunden lang angesehen wurde.

Dem US-Branchenportal "Deadline" zufolge hat "Bridgerton" damit den Netflix-Rekord für die meistgesehene englischsprachige Fernsehserie gebrochen. 251,7 Millionen Stunden in nur sieben Tagen wurde Staffel zwei demnach abgerufen, wobei 193 Millionen Stunden allein am ersten Wochenende anfielen.

Die Netflix-Serie, die im London der Regency-Epoche spielt, rangierte zudem in 93 Ländern unter den Top Ten. Auch die erste Staffel aus dem Jahr 2020 feierte noch einmal ein Comeback in der Hitliste und kam "Deadline" zufolge erneut auf 53 Millionen Stunden. Der einzige Rekord, den "Bridgerton" auf Netflix nicht schlagen konnte, ist der von "Squid Game". Die südkoreanische Serie hält die Bestmarke für die meistgesehene Show in einer Woche auf der Streamingplattform. Im Zeitraum vom 27. September 2001 an kam sie auf 571,8 Millionen Stunden.