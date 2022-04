Hart aber fair: Hubertus Heil und Rainer Brüderle zoffen sich um Pflegereform

Bei "Hart aber fair" diskutiert Frank Plasberg am Montagabend mit seinen Gästen über die Arbeiter-Losigkeit in Deutschland. Warum fehlen dem Land so viele Fachkräfte? Die im letzten Jahr beschlossene Pflegereform führt zu heftigen Diskussionen. Außerdem liegen zehn Jahre alte Themen auf dem Tisch.

Zu Gast sind Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Rainer Brüderle (Präsident des bpa-Arbeitgeberverbandes), Janine Wissler (Die Linke, Parteivorsitzende), Simon Meinberg (Tischlermeister), Dieter Könnes (Moderator der WDR-Servicezeit-Sendung "Könnes kämpft") sowie Bettina Offer (Rechtsanwältin) im Einzelgespräch.

In London sind Handwerker kaum noch vorhanden, sodass sie nicht mehr für Kleinigkeiten aufkommen. Es wird nichts mehr repariert. Es wird neu installiert. Zu Beginn der Debatte bei "Hart aber fair" stellt Plasberg die Frage in den Raum, ob auch in Deutschland "Londoner Verhältnisse" drohen. Denn Fakt ist, dass gerade das Handwerk verzweifelt nach Fachkräften sucht.

WDR-Moderator Könnes sieht die Fehler in der Bildungspolitik. Er kritisiert, dass den Schülern und Schülerinnen keine Zeit gegeben werde, darüber nachzudenken, was sie eigentlich machen wollen. Dass das "Turbo-Abi" abgeschafft wurde, sei immerhin eine gute Entscheidung gewesen. "Wie sollen sich Schüler weiterentwickeln, wenn sie durch das Schulleben gepeitscht werden?", so Könnes. Arbeitsminister Hubertus Heil findet das Fach "Arbeit, Technik, Wirtschaft" als fester Bestandteil im deutschen Schulsystem einen notwendigen Schritt. Damit würden die Schüler und Schülerinnen frühzeitig die Vielfalt der Berufe kennenlernen. Diese frühe Orientierung ist für Heil wichtig, "damit nicht die akademische gegen die berufliche Ausbildung ausgespielt wird."

Pflegereform führt zu hitziger Diskussion Dass die Pflege unter chronischem Fachkräftemangel leidet, ist nicht erst seit der Corona-Pandemie bekannt, wenn auch deutlich verschärft. Die 2021 von der großen Koalition beschlossene Pflegereform, die höhere Löhne und flächendeckende, erhöhte Tarifbindungen vorsieht, wird zur Diskussion des Abends, die sich zwischen Brüderle, Heil und Wissler hochpeitscht. Brüderle ist bekannterweise dagegen, hatte bereits zuvor von einem "schwarzen Tag für die Pflege" gesprochen. Bei Plasberg kritisiert der ehemalige Wirtschaftsminister, dass keine freie Lohnfindung mehr stattfände, weil der Staat diesen festlege. Auch die Personalbemessung werde den Betrieben vorgegeben. Die Tarifautonomie sei somit nicht mehr vorhanden.