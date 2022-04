Harrison Ford spielt seine erste Serienrolle – mit 79 Jahren

Serienpremiere für Harrison Ford: In "Shrinking" spielt er einen Psychiater, der an Parkinson erkrankt.

Ford übernimmt damit die zweite männliche Hauptrolle neben "How I Met Your Mother"-Star Jason Segel (42). Beide spielen darin Psychiater, jedoch mit denkbar unterschiedlichen Therapiemethoden. Segels Figur hat sich nach einem Schicksalsschlag angewöhnt, seinen Patienten unverhohlen das zu sagen, was er über sie denkt - mit erstaunlichem Erfolg. Ford hingegen mimt Dr. Phil Rhodes, der auf seine bodenständige, bewährte Art vorgeht. Als er an Parkinson erkrankt, wird sein Leben jedoch komplett auf den Kopf gestellt.