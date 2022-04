Unhinged – Außer Kontrolle: Kritik zum Film im ZDF mit Russel Crowe

Die gestresste Rachel hupt ihren Vordermann an – und zieht die Wut des Psychopathen auf sich. Russel Crowe gibt in diesem Actionthriller einen Autofahrer, der völlig außer Kontrolle ist.

Wahrscheinlich jeder hat es schon einmal erlebt, wenn auf der Straße Wut und angestaute Aggressionen ungebremst hervorbrechen. Wüste Beschimpfungen, abfällige Gesten und provokante Fahrmanöver gehören leider zum Verkehrsalltag – münden, anders als in "Unhinged – Außer Kontrolle" (2020), zum Glück aber eher selten in einen verheerenden Amoklauf. Das ZDF zeigt den grobschlächtigen Actionthriller mit Russell Crowe als Amokfahrer im Rahmen seiner Reihe "Montagskino Adrenalin" erstmals im Free-TV.

Weil die wie so oft zeitlich schlecht organisierte Rachel (Caren Pistorius) auf dem Weg zur Schule ihres Sohnes Kyle (Gabriel Bateman) ihren Vordermann an einer grünen Ampel ungeduldig anhupt und überholt, gerät sie im Handumdrehen in Teufels Küche. Am Steuer des anderen Wagens sitzt nämlich ein höchst ungemütlicher Zeitgenosse (Crowe), der vor nichts zurückschreckt, um seinen Frustrationen freien Lauf zu lassen. Wild entschlossen heftet er sich an die Fersen der frisch geschiedenen jungen Frau und zieht alsbald auch ihre Freunde und Verwandten in den privaten Kleinkrieg hinein.