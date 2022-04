Bin ich so gut, wie ich bin? Die Schattenseiten der Selbstoptimierung

Ob im Beruf, in der Beziehung oder in der Freizeit: Immer mehr sollen wir uns selbst optimieren, das Beste aus uns herausholen. So zumindest lautet das dauerpräsente Mantra, das in den vergangenen Jahren dominant geworden ist. Verlangt wird dabei nicht mehr nur klassisches Leistungsdenken, sondern auch, dass wir zugleich zufriedener und entspannter sind. Dieser Anspruch hat Folgen für das Individuum: Eine "Echtes Leben"-Reportage im Ersten fragt, wann das Streben nach dem "besseren Ich" in Stress umschlägt – und was mit jenen Menschen geschieht, die nicht mithalten können.