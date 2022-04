Die Höhle der Löwen: Das erwartet die Zuschauer in der 11. Staffel

Premiere bei "Die Höhle der Löwen": Zum ersten Mal seit Beginn der VOX-Gründershow werden in der elften Staffel mehr Frauen als Männer auf der Investorenseite sitzen – wenn auch nur in einer einzigen Folge. In Episode vier werden die bisherigen Löwinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams von der Unternehmerin Sarna Röser als Gast-Investorin unterstützt.