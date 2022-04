Faszination Wasser: Terra X widmet sich der stürmischen Nordsee

Haie, Robben und Algen: Die Nordsee ist Lebensraum zahlreicher Lebewesen. Der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz hat sich in dem Gewässer umgeschaut.

Seit mehr als 100 Jahren ist Helgoland ein Zentrum der internationalen Nordsee-Forschung. Nicht zuletzt die Noctiluca, eine leuchtende Alge, fasziniert Forscherinnen und Forscher. Auch der Meeresbiologe und Forschungstaucher Uli Kunz verbrachte bereits mehrere Sommer auf der Inselgruppe in der Nordsee. Welche faszinierenden Erkenntnisse er dabei über das Meer, seine Geschichte und seine Bewohner erlangte, zeigt Kunz in der ersten von zwei neuen Dokumentationen aus der Reihe "Terra X: Faszination Wasser" unter dem Titel "Stürmische Nordsee". Kunz und seine Kollegen reisten vom Wattenmeer im Süden bis zum Atlantik. Hier, in den Tiefen des Weltmeeres, verbringen Jahr für Jahr Riesenhaie den Sommer.