"Ostfriesensühne": Julia Jentschs letzter Fall als Kommissarin Klaasen

In "Ostfriesensühne" geht Klaasen, die ihren toten Vater immer wieder in ihren Visionen auftauchen sieht, weite Wege, um endlich dessen Tod inmitten eines Banküberfalls aufzuklären. Als ihr beim Arzt aus der Handtasche einer alten Dame ein Foto ihres Vaters entgegenfällt, lässt sie der Suchzwang nicht mehr los: Wer ist die Dame neben ihrem Vater auf dem Bild? Hatte er damals eine andere Frau und womöglich eine andere Identität gehabt?

"Klaasens persönlichster Fall", so beschreibt das ZDF die kriminalistische Vatersuche, ohne auf Julia Jentschs Abschied zu verweisen. An Klaasens persönlicher Betroffenheit ist nicht zu zweifeln, an der Erregtheit nach über 15 Jahren hingegen schon. Die Liebe zum Vater, die eingangs beim Spaziergang am Meer unter Möwengeschrei und grauem Himmel deutlich wird, weicht alsbald einer ruhelosen, schweißtreibenden Recherche. Immer wieder stehen Ann und ihre bald hinzugezogenen Kollegen im Revier vor Pinnwänden, welche die Erkenntnisse von damals in Erinnerung rufen. Fotos, Zeitungsausschnitte – von "Bankraub" und von "Frauenhandel" ist in Schlagzeilen die Rede.