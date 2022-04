The Masked Singer 2022: Paul Potts entpuppt sich als Koala

Diese Koala geht auf Nummer sicher: Der "Masked Singer"-Teilnehmer trägt einen Helm und eine Jacke in der Warnfarbe Orange. In der dritten Show wurde er enttarnt. Niemand Geringeres als der britische Opernsänger Paul Potts verbarg sich unter der Maske.

700 Stunden Arbeit stecken im Koala-Kostüm, das Teil der sechsten "The Masked Singer"-Staffel ist. "Beim Koala steht definitiv das Fell im Vordergrund. Es besteht aus mehreren Schichten und viele Haare sind einzeln aufgeklebt. Damit das Gesicht unseres Koalas eine Mimik bekommt, wurde viel rasiert und epiliert", erläutert Maskenbauerin Marianne Meinl.

Der Koala möchte durch seine Zuverlässigkeit, Neugierde und Anpassungsfähigkeit bei den Zuschauern punkten. Er liebt die deutsche Küche (vor allem Bratwurst), verließ aus diesem Grund Australien und betreibt in seiner neuen Heimat die Imbissbude "Eukalyptus Express". Sein Lieferservie ist "langsam, aber lecker". Er spricht mit Akzent, der kann aber natürlich vorgetäuscht sein. Käsebrot ist bei ihm ausverkauft. Bei ihm steht ein Gedichtband von Schiller.

Der Name Max Raabe fiel bei Twitter immer wieder. Im Community-Tipp lag Rolando Villazón vor Helge Schneider und Paul Potts .

Was waren die Tipps des Rateteams?

Rea Garvey tippte tatsächlich direkt in der ersten Show auf auf Opernsänger Paul Potts. Rategast Ralf Schmitz brachte Reiner Calmund ins Spiel. Ruth Moschner glaubte zunächst an Bata Illic oder Kool Savas. In der zweiten Show brachte Ruth Semino Rossi ins Spiel, Giovanni Zarrella war bei Rolando Villazón. Ruth Moschner konnte sich auch David Hasselhoff vorstellen. Oder Ville Valo.