Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels: Kritik zum Film bei SAT.1

Anfang März bat US-Regisseur James Mangold die "Indy"-Fans via Twitter um etwas Geduld: Der fünfte Teil der Abenteuersaga befinde sich laut Mangold ab sofort im Schnitt. Wenn "Indiana Jones 5" mit Mads Mikkelsen und Phoebe Waller-Bridge nach mehrmaliger Verschiebung im Juni 2023 endlich in den Kinos anlaufen soll, wird Harrison Ford bereits 80 Jahre auf dem Buckel haben. Die Dreharbeiten begannen im Juni 2021 schließlich nach diversen Corona-Aufschüben, doch dann verletzte sich Ford bei Kampfszenen an der Schulter und fiel mehrere Wochen aus. Für Freunde des charismatischen Archäologen bleibt also zu hoffen, dass die Postproduktion unter einem besseren Stern steht als die Produktion.