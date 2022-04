"Seinfeld"-Star Estelle Harris im Alter von 93 Jahren verstorben

Die Schauspielerin kam am 4. April 1928 in Manhattan als Estelle Nussbaum zur Welt. Nach einer Theaterkarriere startete sie ab Ende der 1970er Jahre in Hollywood durch. Erste Rollen hatte sie in "Kopf hoch" und "Es war einmal in Amerika". Es folgten Auftritte in "Harrys wundersames Strafgericht" und "Eine schrecklich nette Familie".