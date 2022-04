Freunde sind mehr: Kritik zur neuen ZDF-Herzkino-Reihe

Die vier Freunde in der neuen "Herzkino"-Reihe kennen sich schon seit ihrer Kindheit in der DDR. Im ersten Film muss sich eine von ihnen, Jette, mit dem Verschwinden ihres Mannes auseinandersetzen. Herzschmerz mit Tiefgang und Humor.

Es ist einige Monate her. Oliver fuhr aufs Meer hinaus zum Bernsteinfischen und ist seither verschollen. Jette (Anne Weinknecht) will einfach nicht wahrhaben, dass ihr Mann nicht mehr lebt. Zusammen mit ihrem kleinen Sohn Finn (Jonathan Wirtz) glaubt sie an die Rückkehr, während Niklas (Frederic Balonier), der ältere Sohn, ahnt, dass sich Jette der traurigen Wahrheit nicht stellen will. Jettes Freunde helfen ihr dabei, sich einer Wahrheit zu stellen, die eines Tages zur Gewissheit werden könnte. Malte (Oliver Bröcker), Johanna (Greta Galisch de Palma) und Fabian (Nicola Fritzen) stehen fest an ihrer Seite.