"Tatort" aus Wien: Wer ist eigentlich Inkasso-Heinzi?

Im neuen Wiener "Tatort: Alles was Recht ist" (3. März, das Erste) trat ein alter Bekannter von Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 63) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 61) auf den Plan. Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz, 51) wurde in ein Wiener Gefängnis verlegt und meldet sich umgehend bei Fellner. Sie soll ihm mal wieder einen Gefallen tun. Fans des Ermittlerteams kennen den Kleinkriminellen bereits sehr gut...

Inkasso-Heinzi ist eine wiederkehrende Nebenrolle beim österreichischen "Tatort"-Duo. Es handelt sich dabei um einen alten Kontakt von Bibi Fellner aus früheren Zeiten bei der Sitte. Seinen ersten Auftritt hatte Heinzi im Fall "Ausgelöscht" im Mai 2011. Seitdem wird immer wieder über den Wiener Kriminellen gesprochen, oder er tritt in Erscheinung - so wie dieses Mal.

Verkörpert wird der lustig-naive Gefängnisinsasse vom Wiener Schauspieler Simon Schwarz. Dieser machte sich hierzulande vor allem durch die Verfilmungen der Eberhoferkrimis einen Namen. Auch in anderen "Tatort"- sowie "Polizeiruf 110"-Fällen ist der Darsteller regelmäßig in unterschiedlichen Rollen zu sehen. Mit dem Wiener Team stand er zuletzt im Oktober 2018 im Fall "Her mit der Marie!" vor der Kamera.