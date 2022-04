Kitchen Impossible 2022: Tim Mälzer nervt seine Kollegen – und gewinnt

Beim Staffelfinale von "Kitchen Impossible" fordert Gastgeber Tim Mälzer seine Kollegen und besten Freunde Tim Raue und Max Strohe zum Kochduell auf. Die "Best-Friends-Edition" stellt die Freundschaft der drei auf eine harte Probe.

Besonders herausfordernd ist am Ende nicht nur die Aufgabe von Max Strohe bei Sternekoch Hans Neuner, auch Mälzer gegen Strohe liefern sich ein hartes Duell. Am Ende teilen sich Mälzer und Strohe den gleichen Punktestand und somit den Sieg.

Für das erste Duell schickt "Kitchen Impossible"-Urgestein Tim Mälzer seine Freunde nach Bruneck in Italien. Beim Öffnen der Box entpuppt sich Tim Raues Befürchtung als Wahrheit: "Das ist ein beschissener Knödel". Aber neben dem Knödel mit Käsefüllung gibt es auch noch ein Orsotto mit Zichorien-Kaffee. Für Tim Raue ist das Gericht "ein handwerkliches Meisterwerk". Dieses "Meisterwerk" stammt von keinem geringeren als Tim Mälzers gutem Freund und Drei-Sterne-Koch Norbert Niederkofler aus dessen Restaurant "AlpiNN" auf 2275 Metern Höhe. Das Gericht hält so einige Hindernisse bereit. Auch wenn Raues Gericht optisch besser ist, liegt Max Strohe mit 6,0 Punkten 8 Punkte vor Tim Raues Wertung von 5,2.

Überraschendes Unentschieden bei Sternekoch Soenil Bahandoer Mälzer und Strohe verschlägt es beim zweiten Duell nach Eindhoven oder auch "das Bielefeld Hollands", wie Mälzer die niederländische Stadt nennt. Nach einer kurzen Tandem-Tour (Tim weigert sich ein Helm aufzuziehen, weil seine Haare gerade so gut sitzen), wird ihnen die Schwarze Box gebracht. Das Gericht, das sich in der Box befindet, löst erstmal allgemeine Verwirrung aus. Der Originalkoch Soenil Bahadoer verbindet in seinem Gericht die französische, indische und surinamische Küche. "Ich verstehe das Gericht nicht", sagt Mälzer. Und auch Max Strohe steht auf dem Schlauch. Nach der Analyse stellen beide fest, dass sie "gar nichts wissen". immerhin: Mälzer analysiert das Gericht "Rendang" richtig als "westlich gekochtes Asia-Essen".

Tims Taktik liegt dieses Mal vor allem darin, Strohe aus der Ruhe zu bringen. "Max, Max, Max!" hört man Mälzer an einer Tour rufen. Strohes Reaktionen bleiben trocken. Trotz kleiner Kabelleien sind die beiden Gerichte am Ende überraschend ausgeglichen. Während Max Ingwerbier-Eis zu süß und sein Kimichi etwas zu scharf ist, ist Tims Roulade zu grob. Am Ende rechnet Mälzer zwar mit "identischen Ergebnissen", aber von dem Unentschieden mit 6,4 Punkten ist er dennoch sichtlich überrascht.

"Der schlimmste mögliche Albtraum wird wahr" Max Strohes Aufgabe für die beiden Tims erwartet sie im schönen Portugal. Doch schon nach dem ersten Blick in die Schwarze Box wird Tim Raue bewusst: "Der schlimmste mögliche Albtraum wird wahr." Und auch Tim Mälzer ist sichtlich erschüttert von der Aufgabe die "fern von der Realität" ist. "Hier ist Freundschaft mal auf sehr kaltes Eis gelegt", sagt Mälzer, als er das Signatur Dish "Tagliatelle vom Carabinero & Mr. Krabbs" von Hans Neuner erkennt. Besonders herausfordernd ist das Gebäck in Form einer Krabbe, das erst im Dampfgarer aufgeht und daraufhin gefüllt wird. "Hier hat es ganz klar etwas mit Bloßstellung zu tun", motzt Mälzer verzweifelt.

Aber Mälzer hat Glück und bastelt ein Teig zusammen, der tatsächlich aufgeht, wie der von Neuner. Zufrieden hüpft er in der Küche herum. "Für mich ist es wirklich unerträglich und die Hölle, mit dem in der Küche zu stehen. Der ist ein Chaot, der ist eine Drecksau", sagt Rue über seinen Kollegen. Am Ende müssen aber beide Duellanten die Creme und den Kaviar, die eigentlich als Füllung gedacht sind, außerhalb drapieren. Dafür gibt es eine Punktzahl von 6,0 Punkten für Mälzer und 5,8 Punkte für Raue.