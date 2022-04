Judith Williams wollte für Höhle der Löwen absagen: "Angst, angefeindet zu werden"

"Die Höhle der Löwen" startet am Montag (4. April, 20:15 Uhr, VOX) in die elfte Staffel. Von den Ur-Löwen ist als einzige Judith Williams (50) übriggeblieben. Dabei wollte die Unternehmerin anfangs gar nicht mitmachen. "Ich hatte Angst, vor allem als Frau, angefeindet zu werden", erklärt die 50-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Heute hätte Williams am liebsten ein Löwen-Panel mit fünf Frauen.