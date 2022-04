Alain Delon bittet nach Schlaganfällen um Sterbehilfe

Wie sein Sohn Anthony Delon nach Angaben der spanischen Zeitung "Marca" in einem Interview gegenüber "RTL Channel" verriet, bat sein Vater ihn um Sterbehilfe. Anthony, ebenfalls als Schauspieler tätig, berichtete demnach, Alain Delon habe ihn angewiesen, die nötigen Schritte einzuleiten. Delon lebt in der Schweiz, dort ist die Sterbehilfe legal.

Doch die französische Filmikone möchte nicht gehen, ohne Abschied zu nehmen. Deshalb hat Delon, der insbesondere in den 60er- und 70er-Jahren zu den populärsten Stars des europäischen Kinos zählte, eine öffentliche Erklärung verfasst, die in der "Marca" abgedruckt wurde: "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre begleitet und großartig unterstützt haben", heißt es in dem Statemnt. "Ich hoffe, dass zukünftige Schauspieler in mir ein Vorbild nicht nur am Arbeitsplatz, sondern im Alltag, zwischen Siegen und Niederlagen finden können. Danke. Euer Alain Delon."