Lena Meyer-Landrut sagt ihre komplette Tour ab

Nach zahlreichen Corona-Beschränkungen sollen dieses Jahr Live-Events wieder an Fahrt aufnehmen. Doch eine von Deutschlands erfolgreichsten Sängerinnen wird nicht dabei sein: Lena Meyer-Landrut hat ihre komplette Sommer-Tour abgesagt, auch ihre Festival-Auftritte fallen ins Wasser. Am Montagmorgen teilte eine emotionale Lena ihren Fans die traurige Nachricht auf Instagram mit: "Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen."