"Tatort" aus Kiel: Damals, als Jimi auftrat

Neue Staffel "LOL"

"Wenn man wenigstens tolle Bauchmuskeln bekäme"

Anke Engelke und Hazel Brugger sind in der neuen Staffel des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing" dabei. prisma hat die beiden interviewt. Die neuen Folgen werden trotz des tragischen Tods von Mirco Nontschew ausgestrahlt.

MEHR