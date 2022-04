"Domian live" wird eingestellt: Jürgen Domian vor ungewisser Zukunft

Jürgen Domian (64) kehrt nicht mit seiner WDR-Sendung "Domian live" zurück. Das gab der Moderator in einem Facebook-Post bekannt. "Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung geben. Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen", schreibt der 64-Jährige. Er bedauere dies sehr, da doch viele Fans auf eine Weiterführung des Formates gehofft hätten - "gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten", fügt er an.