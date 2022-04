Kritik zu "Year One – Aller Anfang ist schwer": trashige Bibelstunde

Jack Black futtert vom Baum der Erkenntnis und geht auf Tuchfühlung mit aller Verkommenheit und Niedertracht, welche die Bibel zu bieten hat: "Year One" ist eine Zeitreise nach Sodom und Gomorrha.

Year One – Aller Anfang ist schwer

Hoffnungslose Chaoten, exzentrische Außenseiter und liebenswürdige Spinner – Jack Black ist Experte, wenn es darum geht, Witzfiguren mit seinem eigenen Charme sympathisch erscheinen zu lassen. In Harold Ramis' biblisch angehauchter Schenkelklopfer-Komödie "Year One – Aller Anfang ist schwer" (2009) versucht er an der Seite von Michael Cera ("Juno") mit seinen üblichen Grimassentricks und Fuchteleien zu punkten.