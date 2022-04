Marina Owsjannikowa: Ihre Familie sieht Plakat-Aktion kritisch

Im russischen Staatsfernsehen wies Marina Owsjannikowa mit einem Plakat auf den Krieg in der Ukraine hin. Nun hat sie über fehlende Unterstützung in ihrer eigenen Familie geklagt.

Die Familie von Marina Owsjannikowa unterstützt ihre Protestaktion, die weltweit Schlagzeilen machte, nicht. Das berichtet die russische Journalistin nun in einem Interview mit der "Initiative Gesichter der Demokratie". Am 14. März hatte sich Owsjannikowa mit einem Schild hinter die Moderatorin der Hauptnachrichten im russischen Staatsfernsehen gestellt und dort auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht, der in den Medien des Landes nicht als "Invasion" oder "Krieg" bezeichnet werden darf.