Frank-Walter Steinmeier räumt Fehler ein: "Das ist eine bittere Bilanz"

Es war ein ungewöhnliches Setting für ein Interview im ZDF-"Morgenmagazin": In einem improvisierten TV-Studio am Berliner Hauptbahnhof empfing Dunja Hayali am Dienstagmorgen den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. An jenem Ort, an dem derzeit die vielen Neuankömmlinge aus der Ukraine erstversorgt werden, sprachen sie über die künftigen Pläne der Bundesregierung und die Versäumnisse der Vergangenheit.