ZDF-"Moma": Saskia Esken will der Kinderarmut den Kampf ansagen

Im ZDF-"Morgenmagazin" hat Saskia Esken klare Worte zum Thema Kinderarmut in Deutschland gefunden. "Eine Schande für unser reiches Land", erklärte die SPD-Parteivorsitzende und führte aus, wie das geändert werden soll.

Innerhalb der Ampel-Koalition wird um die Kindergrundsicherung gestritten. Wie viel Geld wird in die Hand genommen, wie kommt es zu den betroffenen Kindern? Im ZDF-"Morgenmagazin" nahm am Dienstag die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken Stellung zum Kampf gegen Kinderarmut. Kommt die Kindergrundsicherung ab 2025 oder nicht? "Na, auf jeden Fall", bekräftigte Esken auf Nachfrage. Auf diese Weise wolle man die Kinderarmut in Deutschland überwinden. "Das haben wir uns gemeinsam vorgenommen, das werden wir auch umsetzen", versprach die SPD-Co-Vorsitzende.