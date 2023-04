"taff"-Moderator Daniel Aminati in Sorge: Ehefrau an Krebs erkrankt

"Nach dem so intensiven letzten Jahr, das voller Höhen und Tiefen war, traf uns nun die nächste Nachricht unerwartet und hart", schreibt Daniel Aminati in einem aktuellen Instagrambeitrag vom Wochenende. Wie der 49-Jährige mitteilt, sei seine Ehefrau Patrice Eva Aminati an schwarzem Hautkrebs erkrankt. Der erste Schritt sei jedoch bereits getan: "Der Primärtumor wurde mit einigen Lymphknoten entfernt", schreibt der "taff"-Moderator unter ein Bild, das seine Partnerin im Krankenhaus mit einem großen Wundpflaster am Hals zeigt. "Leider muss Patrice nun weitere Behandlungen und eine langwierige intensive Immuntherapie über sich ergehen lassen", so Aminati.