"Terra X: Tabu – Geheimnisvolle Orte": Infos zur neuen Doku im ZDF

Darüber regten sich die TV-Zuschauer auf

"60 Jahre ZDF": Die größten Aufreger und Skandale des Zweiten Deutschen Fernsehens

Am 1. April 1963 ging das Zweite Deutsche Fernsehen in einem kleinen Studio in Eschborn an den Start – 60 Jahre später hat das ZDF genug Grund zu feiern: Der Sender unter Intendant Norbert Himmler ist zum elften Mal in Folge das erfolgreichste nationale Vollprogramm. Im TV und Streaming erreichte die ZDF-Senderfamilie 2022 monatlich im Schnitt rund 82 Prozent der deutschen Bevölkerung ab drei Jahren. In der Presseerklärung zum runden Geburtstag erklärt Himmler, dass man „ein ZDF für alle sein“ wolle.

