"The Masked Singer": Alle Infos zur achten Staffel

Heute Abend verwandeln sich wieder Promis in bunte, flauschige Fabelwesen. Matthias Opdenhövel lädt zur fröhlichen Rate-Runde mit Ruth Moschner und Rea Garvey ein. Was ist sonst noch bekannt über die achte Staffel von "The Masked Singer"?

The Masked Singer Show • 01.04.2023 • 20:15 Uhr

Was war das für eine Enttäuschung, vor allem für die vielen kleinen "The Masked Singer"-Fans! Ende März sollte das beliebte ProSieben-Format erstmals auf eine Live-Tournee gehen. In insgesamt 13 deutschen Städten waren Auftritte von ehemaligen Showteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie je einer neuen Maske zum Erraten geplant. Kurz vor Weihnachten kam dann die schlechte Nachricht: "Leider musste der Veranstalter die 'The Masked Singer'-Livetour aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation absagen", schrieben die Verantwortlichen auf der offiziellen Facebook-Seite zur Sendung knapp. Inzwischen wurde der Post wie alle anderen Ankündigungen der Tour auf den Social-Media-Kanälen von "The Masked Singer" gelöscht.

Stattdessen dürfen sich Fans nun auf eine neue Fernsehstaffel der beliebten Rateshow (sechs Folgen, immer samstags, 20.15 Uhr, ProSieben) freuen: Auch in Staffel acht gilt es, die wahre Identität von insgesamt zehn auftretenden Stars zu erraten. Die prominenten Künstler kommen aus allen denkbaren Lebenbereichen. In den vergangenen Staffeln waren unter anderem Komiker wie Bülent Ceylan, Musiker wie Max Mutzke und Schauspielerinnen und Nachrichtesprecher dabei. Mit Nelson Müller und Pierre Littbarski hatten sich sogar ein TV-Koch sowie ein ehemaliger Profi-Fußballer auf die "The Masked Singer"-Bühne gewagt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Igel, Seepferdchen und ein mysteriöser Schuhschnabel Die siebte Staffel "The Masked Singer", die im Herbst zu sehen war, stand unter dem Motto "die geheimste Staffel aller Zeiten". Auch diesmal ist rund zwei Wochen vor dem Ausstrahlung-Start noch reichlich wenig über die auftretenden Kostüme und den genauen Ablauf des Wettbewerbs bekannt: Mit dem verträumten Seepferdchen, dem rebellischen Igel und dem mysteriösen Schuhschnabel sind lediglich drei der insgesamt zehn Kostüme bekannt. Ob es neben den Einzelgesangseinlagen auch wieder Duette zweier konkurrierender Masken geben wird, bleibt abzuwarten.

Sicher ist, dass die achte Staffel ein paar Neuerungen in petto hat, wie die ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler erklärt: "In Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken." Dafür werden Kameras unter den Masken platziert. Über die JoynMe-App dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer zudem mitentscheiden, "ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll."

Wachsendes Interesse an "The Masked Singer" Das unmaskierte Personal der Show ist hingegen altbekannt: Matthias Opdenhövel wird erneut als Moderator fungieren. Im Rateteam sitzen die altbekannten Dauerratestars Ruth Moschner und Rea Garvey. Unterstützung bekommen sie zudem von einem wöchentlich wechselnden Rate-Gast. Über die Frage, welche der auftretenden Masken eine Runde weiterkommt und wer seine wahre Identität preisgeben muss, entscheiden wie immer die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause über die JoynMe-App.

Dort ist "The Masked Singer", laut ProSieben, übrigens die erfolgreichste Show mit über zwei Millionen Interaktionen. Auch in den sozialen Medien, auf Joyn und auf ProSieben.de freuen sich die Verantwortlichen über wachsendes Interesse (im Vergleich von der Herbststaffel 2022 und der Frühjahrsstaffel 2022). Im linearen Fernsehen ist das Interesse seit der starken zweiten Staffel mit durchschnittlich 4,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt (Marktanteil: 13,6 Prozent) sowie 2,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen (Marktanteil: 27,6 Prozent) zwar gesunken, liegt mit durchschnittlichen Werten von 2,17 Millionen (9,1 Prozent) beim Gesamtpublikum und 1,06 Millionen (19,3 Prozent) in der Zielgruppe aber immer noch voll im grünen Bereich.

The Masked Singer – Sa. 01.04. – ProSieben: 20.15 Uhr