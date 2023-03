"Im Bann des Mondes": Infos zur heutigen 3sat-Doku

Einladung zum Staatsbankett

"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse trifft auf König Charles: "Das war der erste Schock für uns"

"Ich war so nervös, ich konnte nichts mehr sagen", berichtet Motsi Mabuse über ihr Treffen mit König Charles. Der "Let's Dance"-Jurorin und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk wurden der Ehre zuteil, am Staatsbankett für König Charles und seiner Frau Camilla teilzunehmen. Wie das Treffen ablief und was die beiden dort erlebt haben, hat das Paar in einem Interview erzählt.

