"The Voice Kids": Bei Fiona haut es Lena Meyer-Landrut um

"Bei 'The Voice Kids' gibt es magische Momente", schwärmt Jurymitglied Lena Meyer-Landrut (31). Und für genau so einen Augenblick sorgt am Freitag, 31. März, 20.15 Uhr, die 15-jährige Fiona in der SAT.1-Talentshow. Denn die vierten Blind Auditions der elften Staffel haben es wirklich sich. Fiona, die junge Künstlerin, kommt aus Kildare in Irland und haut die Coaches mit ihrer Performance des Songs "Rise Up" von Andra Day buchstäblich von den Socken, wie der Sender vorab über die Aufzeichnung durchsickern lies. So liegt Alvaro Soler (32) mit allen Vieren von sich gestreckt am Fuße seines Drehstuhls und Sängerin Meyer-Landrut zwingt es in die Knie: "Du singst so viel besser als ich", bezeugt die 31-Jährige ihre Anerkennung nach Fionas Auftritt.