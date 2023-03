"Da kommst Du nie drauf!": Gäste und Infos zum ZDF-Quiz

Es ist, so könnte man sagen, die ZDF-Antwort auf den Erfolg der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?": Seit 2017 stellt Moderator Johannes B. Kerner seinen prominenten Kandidatinnen und Kandidaten skurrile Fragen und verrückte Rätsel. Frei nach dem Motto "Da kommst Du nie drauf!" geht es mal um Fische, die durch Pupse miteinander kommunizieren, und mal um Gurkenwasser als Mittel gegen Muskelkrämpfe.

Pro Folge treten zwei prominente Rateteams in zehn Runden gegeneinander an. In der 36. Folge sind es nun PUR-Sänger Hartmut Engler, die Fußballerinnen Alexandra Popp und Almuth Schult, Schlagerstar Vanessa Mai, Fanta-Vier-Mitglied Smudo und Ex-Profiboxer Henry Maske.