"Wolfswinkel": TV-Kritik zum ARD-Film mit Claudia Eisinger

Heute Abend im Spielfilm im Ersten erbt eine nicht ganz so erfolgreiche Schauspielerin Lydia (Claudia Eisinger) ein Haus im beschaulichen "Wolfswinkel". Polizistin Melanie (Annett Sawallisch) freut sich sehr über die Rückkehr ihrer Jugendfreundin. Doch dann nimmt alles eine ungeahnte Wendung - Lydia stellt das Dorf auf den Kopf und verbreitet rechtes Gedankengut.

Wolfswinkel Spielfilm • 29.03.2023 • 20:15 Uhr

Cannabis im Garten, eine "gestohlene" Straße und die Rückkehr einer alten Freundin: Zu Beginn des Films "Wolfswinkel" ist einiges los im ansonsten eher beschaulichen ländlichen Idyll rund um das titelgebende Örtchen. Hier, in der brandenburgischen Pampa, kennt man sich, alles hat seinen Platz und läuft in geordneten Bahnen, ist grundsolide – was augenscheinlich auch für das Leben der Dorfpolizistin Melanie (Annett Sawallisch) gilt ... – Schon viele Komödien, Dramen oder Krimis haben es sich zur Aufgabe gemacht, so ein vermeintliches kleines Paradies als die Hölle auf Erden zu entlarven, die es eigentlich ist, oder die gemütliche Pampawelt wenigstens mal ein bisschen auf links zu drehen. Auch in "Wolfswinkel" wird der gut eingerichtete Alltag in der Provinz jäh gestört. Doch diesmal ist die Story ist anders, als erwartet. Es geht um Politik, um verengte Meinungskorridore und letzten Endes um die Spaltung der Gesellschaft. Ein bisschen viel für so ein kleines Dorf.

Claudia Eisinger ist die Fachfrau für komplexe Rollen, wie die Schauspielerin auch in "Wolfwinkel" beweist. Darüber und über weitere spannenden Themen hat Claudia Eisinger im Interview mit prisma gesprochen.

Zwei Frauen, zwei Gegensätze, eine Freundschaft Zunächst wähnt man sich als Zuschauer in einem jener heiteren Heimatfilme, die das Erste sonst gerne am Freitagabend zeigt: Melanie arbeitet bei der brandenburgischen Polizei und lebt in ihrem Heimatdorf Wolfswinkel recht glücklich vor sich hin. Sie will von jedem gemocht werden, und wenn es mal brenzlig wird, hält sie sich lieber raus. Ohne Zweifel ein Mensch, der schätzt, was er hat und was ihn umgibt, und sich ungern aus der Komfortzone rausbewegt.

Alles wird anders in Wolfswinkel, als eines Tages Melanies beste Freundin Lydia (Claudia Eisinger) ins Dorf zurückkehrt, weil sie das Haus ihrer verstorbenen Tante geerbt hat. Außerdem verlief wohl die erträumte Schauspielkarriere nicht so, wie Lydia sich das erhofft hatte – was sie ziemlich frustriert. Aber erst mal ist die Freude auf beiden Seiten groß. "Ick globs ja nich!", freut sich Melanie, als sie ihre Freundin wegen einer Verkehrskontrolle anhalten muss. "Jut siehste aus Barbie." "Du sollst mich nicht Barbie nennen", schimpft ihre Freundin gespielt zurück. Sie nennt sie liebevoll "Landei". Zwei Frauen, zwei Gegensätze, aber trotzdem eine enge Freundschaft.

Schnell merkt Lydia: In Wolfswinkel herrscht immer noch tote Hose, die Stille empfindet sie als erdrückend. Genau deshalb ist sie doch damals nach Berlin gegangen. Zudem trifft sie Menschen wieder, auf die sie lieber verzichten würde. So wie Grundschullehrerin Anja (Alina Levshin), die schon als Jugendliche gerne bei der Schauspielerin aneckte und gerade mit einem großen Problem zu kämpfen hat: Von einem Stück Straße wurde sämtliches Kopfsteinpflaster über Nacht entfernt. Es war ausgerechnet der geschichtsträchtige Weg, der zu einer Stelle am Kiessee führt, an der einst für Bunkeranlagen der Wehrmacht gegraben wurde. In der NS-Zeit mussten dort auch KZ-Häftlinge arbeiten. Und jetzt verkauft Bürgermeister und Bauunternehmer Elvis (Jörg Schüttauf) die Steine der "ollen Holperstraße", nachdem der Gemeinderat zugestimmt hat.

Immer mehr offenbart sich die rechte Gesinnung Für Anja eine "Schweinerei": "Ich finde das nicht richtig, das ist ein Denkmal. Das kann man nicht einfach so verhökern", rechtfertigt sie vor Lydia ihre Wut, als sie als "aufgeregtes Huhn" bezeichnet wird. "Ist das nicht nur eine alte DDR-Legende?", fragt Lydia provokant. Die beiden streiten offenbar nicht zum ersten Mal. Und dabei immer mit dem Kopf durch die Wand – so wie damals. Und Melanie? Sie hört lieber amüsiert zu. "Ick halt mich da raus", sagt die Polizistin nur.

Während sich Anja beim Gemeinderat für ein Denkmal einsetzen will, welches an die KZ-Häftlinge erinnern soll, hat Lydia andere Pläne. Lieber sollte man über attraktive Freizeitangebote für die Jugendlichen nachdenken, findet sie. Auch das Heimatfest muss wieder eingeführt werden. Bei allen findet sie Zuspruch, das spornt sie an. Sie organisiert einen Jugendclub und vieles mehr. Und nach und nach offenbart sie ihre Gesinnung. Unter dem Slogan "Holt euch eure Heimat zurück!" lädt sie Videos auf ihrem Blog hoch und dokumentiert ihre Pläne. Die nicht ganz so erfolgreiche Schauspielerin genießt die neue Aufmerksamkeit, ganz zum Ärger von Anja, die zu Gegenschlägen ausholt.

Denn für die Grundschullehrerin steht fest: Lydia nutzt die rosarote Brille der Bewohner, um rechtes Gedankengut zu verbreiten. Zunächst nimmt Melanie ihre Freundin nicht ernst – bis vor allem einige der Jugendlichen im Dorf immer radikaler werden. Die heile Welt, in der sich die Polizistin eben noch wähnte, steht plötzlich auf der Kippe.

Annett Sawallisch brilliert als ratlose Polizistin Trotz der mancher Klischees und Stereotypen, trotz des mithin didaktischen Ansatzes und des arg konstruiert wirkenden Handlungsbogens hat "Wolfswinkel" (Regie: Ruth Olshan, Buch: Scarlett Kleint) seine Momente. Über das Auftauchen von Lydia wird sukzessive offengelegt, dass das so ein Idyll fast immer auch seine Schattenseiten hat und wie schnell Menschen manipuliert werden können, wenn der Nährboden für Agitation schon vorhanden ist – das wirkt durchaus nach. Wirklich beeindruckend ist aber nur der Auftritt von Annett Sawallisch als dem ganzen fassungs- und weitgehend ratlos gegenüberstehende Polizistin Melanie. Die 1978 in Berlin geborene Theaterschauspielerin ist die Entdeckung dieses Films.

Fraglos ein Ereignis ist auch die authentische Kulisse. Gedreht wurde im brandenburgischen Wittbrietzen und Zülichendorf, südlich von Potsdam. Eine schöne, ehrliche Gegend, fernab urbaner Aufgeregtheiten – unbedingt sehenswert!

