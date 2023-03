"37°: Lebenslügen und Familiengeheimnisse": TV-Kritik zur ZDF-Doku

Die 30-jährige Britta hatte stets ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Sorgen, dass etwas die Harmonie trüben könnte, kannte sie nicht – im Gegensatz zu ihrer Mutter: In einem langen Brief erklärt die Professorin für Erziehungswissenschaften ihrer erwachsenen Tochter, dass sie durch einen anonymen Samenspender entstanden ist. Brittas Vater ist also nicht der, für den sie ihn immer hielt. Für die junge Frau bricht eine Welt zusammen: Von einem Tag auf den anderen weiß sie nicht mehr, wer sie ist und wem sie noch vertrauen kann. Kann die Familie nach der Offenbarung jemals wieder zueinanderfinden?

Auch Bianca musste erst erwachsen werden, ehe sie auf das dunkle Geheimnis in ihrer Familiengeschichte stieß: Bei einem Spaziergang vor dem Haus ihrer Großeltern entdeckte die Frau mittleren Alters drei Stolpersteine. Sie begann zu recherchieren und fand heraus, dass in dem Haus drei Juden lebten, die während des Nazi-Regimes nach Theresienstadt deportiert und ermordet wurden. Biancas Großmutter war ihren Fragen zum Zweiten Weltkrieg zeitlebens ausgewichen: Sie habe nichts vom Holocaust gewusst, sagte sie wieder und wieder. Doch stimmt das wirklich? War es wirklich möglich, dass die Großeltern nicht wussten, in wessen Haus sie zogen? Oder war der Großvater am Ende gar in die Ermordung der Juden verwickelt? Die Ergebnisse ihrer Recherche hielt Bianca in einer Graphic Novel fest: "Der Duft der Kiefern" ist seit September 2021 im Handel erhältlich.