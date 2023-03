RTL-Doku "ZVEREV – Der Unvollendete": Alexander Zverev ganz privat

Er ist Deutschlands größte Tennishoffnung seit den Legenden Boris Becker und Michael Stich – und doch scheint Alexander Zverev noch nicht vollständig angekommen zu sein im kollektiven Herz der Sportnation. "Der Unvollendete" heißt nun eine 90-minütige Dokumentation, in der sich der 25-Jährige von der nahbaren Seite zeigt. Ein Titel, der nicht allein auf den – noch – fehlenden Grand-Slam-Sieg deutet. Der Film ist eine Art Freundschaftsangebot an eine Öffentlichkeit, die den Hamburger auf dem Center Court allzu oft als Rätsel erlebt.

Zverevs Komplett-Ausraster

"Ich mochte diesen Schlaks sehr", sagt die Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben, die sich für die Streaming-Produktion von RTL befragen ließ. "Dennoch hat er uns nie so richtig an sich rangelassen." So sieht es auch ihr Kollege Andreas von Thien: "Warum wirkt der manchmal so arrogant, verbissen und teilweise auch abwesend?", habe er sich oft gefragt. Der RTL-Moderator spricht auch Zverevs dunkelste Stunde unverblümt an, den Komplett-Ausraster beim Turnier 2022 in Acapulco: "Das war ein vollständiger Verlust der Impulskontrolle. Da ist er einfach durchgedreht."